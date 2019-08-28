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Trabzonspor, AEK maçı hazırlıklarını tamamladı

- Trabzonspor, AEK maçı hazırlıklarını tamamladıTRABZON - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında yarın Yunanistan temsilcisi AEK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

28.08.2019 20:23
- Trabzonspor, AEK maçı hazırlıklarını tamamladı
TRABZON - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında yarın Yunanistan temsilcisi AEK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Ogenyi Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi, takımdan ayrı koşu yaptı. Antrenman eksiği bulunan yeni transfer Sturridge ise salonda çalıştı.
Yeni Malatyaspor maçının ardından ilk antrenmana çıkmayarak salonda çalışan Arjantinli oyuncu Jose Sosa ise takımla birlikte çalışmada yer aldı. Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise AEK müsabakasının taktik provasını yaptı.
Trabzonspor, AEK maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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