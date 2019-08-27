Trabzonspor – AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz kanalda mı?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanşında karşılaşacağı AEK maçı hazırlıklarına başladı. Bordo mavili takım, geçen hafta Yunanistan'da oynanan maçı 3-1 kazanmıştı. Taraftarlar, yeni transfer Daniel Sturridge'in oynayıp oynamayacağını ve maçın canlı yayın kanalını merak ediyorlar. Peki, Trabzonspor – AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maç şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar…

TRABZONSPOR – AEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçı, 28 Ağustos Perşembe günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. Maçın hakemleri henüz belli olmadı. 20.30'da başlayacak olan Trabzonspor – AEK maçı TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

AEK 1-3 TRABZONSPOR

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi AEK'yı 3-1 yenen Trabzonspor, rövanş müsabakası öncesi önemli bir avantaj sağladı.

Karşılaşmanın hemen başında yenik duruma düşen bordo-mavililer, ardından penaltı kaçırdığı maçta Ekuban ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapamayı başardı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Karadeniz ekibi, Ekuban'ın "hat-trick" yaptığı müsabakadan 2 farklı galibiyetle ayrılarak, 29 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

TRABZONSPOR 20 MAÇTIR YENİLMİYOR!

Trabzonspor, geçen sezon Ümraniyespor maçının ardından ligde 11 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Karadeniz ekibi, bu sezon ise hazırlık, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere 9 maç oynadı. 4 hazırlık maçında sahadan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet, 1 beraberlik, Süper Lig'de de 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Böylelikle Trabzonspor, bu sezon 9 maçta 6 beraberlik, 3 galibiyet yaşadı.