Trabzonspor-AEK maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Yunanistan temsilcisi AEK'ya konuk olacak Trabzonspor 'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Umarım yarın doğruları daha fazla yapan takım biz olur ve şehrimize iyi bir sonuçla döneriz." dedi.Karaman, karşılaşmanın oynanacağı OAKA Spyros Louis Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, her müsabakanın kendi içinde birçok zorluk taşıdığını belirtti.Müsabakanın her iki takım açısından da zor ve önemli olacağını ifade eden Karaman, "Bu bilinçle hazırlığımızı yaptık. Rakibimize saygı duyuyoruz. Futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir rakiple oynayacağız. Oyunun her alanında kendi futbol planından, doğrularından vazgeçmemeye çalışan bir rakibimiz var. Biz de benzer özellikteyiz. Hazırlıklarımızın karşılığını almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Karaman, karşılaşmanın favorisi olup olmadığına yönelik bir soru üzerine, "Oynanmamış hiçbir müsabakada ben favori görmem. Rakibimizin teknik direktörünün yaptığı yorumlara saygı duymakla birlikte, kendim yorum yapmayı uygun görmüyorum. Sahada kendi doğrularınızı yapmadığınız anda, cezayı keserler. Eğer yaparsanız, gülerek ayrılırsınız. Geçmiş dönemde hem futbolcu hem de teknik adam olarak bunları yeterince tecrübe ettik. Biz sadece kendi gücümüzü göstermeye ve futbolun doğrularını yapmaya çalışacağız. Umarım karşılığında da evimize mutlu bir şekilde döneriz." ifadelerini kullandı."AEK özel bir takım"AEK'nın çok iyi bir takım olduğuna vurgu yapan bordo-mavili teknik adam, şunları söyledi:"Rakibimiz gerçekten iyi bir takım. Oyunun hiçbir bölümünde futbol dışı şey düşünmüyorlar. Sadece futbol oynamaya çalışıyorlar. Kendi doğrularından ve prensiplerinden taviz vermiyorlar. Elbette zorlandıkları noktalar da var. Biz nasıl ki bir çok noktada zorlanıyorsak, onların da zorlandığı noktalar mevcut. Şayet oynayacak alan verecek olursanız, çok özel ve yetenekli isimlere sahipler. Oyuncu grubunun tamamı verilen görevi yerine getirmenin çabası içinde. Bizimle kalite olarak örtüşen bir takım. Umarım yarın doğruları daha fazla yapan takım biz olur ve şehrimize iyi bir sonuçla döneriz."Ünal Karaman, karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına ilişkin, "Nerede oynarsak oynayalım, taraftarlarla olsun isteriz. Bu şölen havası, bazen insani duruşları zaafa uğratabiliyor. Keşke olmasa, hiçbir yerde taraftarsız müsabakalar oynanmasa. Ancak taraftar değil, sahaya çıkan inanmış yürekler oynuyor. Avantaj mı yoksa dezavantaj mı olacağını yarın maçtan sonra yorumlayabilirim." şeklinde konuştu.-"Zorlayacak bir program var"Takım olarak yoğun bir maç programları olduğunu belirten Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:"Daha önce de söyledim. Sizin hazırlık evresi geçirdiğiniz dönem, rakiplerinizin de hazırlık evresi oluyor. Sizin 'Hazırız' dediğiniz ortam içerisinde, rakipleriniz de hazır oluyorlar. Lig adına kolay müsabaka olmadığını defalarca dile getirdim. Siz gücünüzün farkına varıp, rakibe saygı duyup, kendi çalışmanızı üst seviyede yaptığınız ölçüde güçlüsünüz. 'Şu süre içerisinde hazır olacağız.' deyip de kendimizi farklı bir yere koymaya futbol anlayışım müsait değil. Ligin sonunu göreceğiniz haftaya kadar disiplin ve sorumlulukla hazır olmalısınız. 'Şu tarihlerde daha iyi olabiliriz' diyen meslektaşlarımız vardır ama oynayacağımız en yakın müsabakayı, en iyi olmamız gereken maç olarak görürüm. Bizi zorlayacak bir program var ama ona da cevap vermeye çalışacağımız oyuncu grubumuz mevcut. Olabildiğince oyuncularımızın tamamından faydalanmaya çalışacağız. Sonuçlarını da bekleyip göreceğiz."Karaman, AEK'yı analiz ettiklerini, rakibin olumlu ve olumsuz yanlarını bildiklerini sözlerine ekledi.Sosa: "Zor maç olacak"Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, AEK karşısında zorlu bir maça çıkacaklarını ancak takım olarak iyi hazırlandıklarını söyledi.Sosa, "Hocamızın dediği gibi, gerçekten saygı duyduğumuz ve iyi futbol oynamaya çalışan bir takımla karşılaşacağız. Zor bir maç olacak. İki taraf için de kolay olmayacak. İyi hazırlandık. Hazırlıklarımızı çok sıkı bir şekilde gerçekleştirdik. Umarım yarın bunun karşılığını alırız." şeklinde konuştu.200 davetli taraftar izleyecekAEK'nın seyircisiz oynama cezası nedeniyle Yunan taraftarların tribünde yer alamayacağı müsabaka için, bordo-mavili kulübe 200 davetiye verildi.Bordo-mavi kulüp tarafından sponsorlara ve misafirlere davetiyelerin dağıtıldığı, protokol tribünü yanından ayrılan yerden bu kişilerin maçı izleyecekleri aktarıldı.