03.07.2019 19:06
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Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ı kadrosuna kattı

Trabzonspor, Werder Bremen forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu için Alman ekibine 125 bin euro ödenecek.

Trabzonspor, Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. Anlaşmaya göre oyuncuya, 2019-2020 sezonu için 625 bin lira, 2020-2021 ve 2021-2022 için ise 630 bin lira garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

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WERDER BREMEN'E 125 BİN EURO ÖDENECEK

Ayrıca, Ahmet Canbaz'ın transferi konusunda, Werder Bremen Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 125 bin euro ödeneceği ve her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 15 resmi maçta (Süper Lig veya UEFA) oynaması ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınması halinde 100 bin euro, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, o ana kadar Werder Bremen'in hak ettiği tutarı aşan kısmının yüzde 20'sinin ödeneceği aktarıldı.

Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ı kadrosuna kattı

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Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Werder Bremen, Ahmet Canbaz, Trabzonspor, Spor

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