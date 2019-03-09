Trabzonspor - Akhisarspor: 2-1

Kaynak: DHA

STAT: Medical ParkHAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ali Saygın Ögel xx, Candaş Elbil xxTRABZONSPOR: Uğurcan xxx - Kamil Ahmet xx (Dk. 67 Toure x), Hüseyin xx, Hosseini xx, Novak xx - Sosa xx, Abdulkadir Parmak xxx - Ekuban xxx, Yusuf x (Dk. 67 Olcay x), Nwakaeme xxx - Rodallega xx (Dk. 90+6 Amiri)AKHİSARSPOR: Lukac xx - Zeki xx, Cocalic x, Caner xx, Kadir x - Rotman xx, Sissoko xx (Dk. 78 Bilal x) - Onur xx, Serginho xx, Barbosa x (Dk. 85 Regattin) - Bokila xxx (Dk. 72 Miguel Lopes x)GOLLER: Dk. 70 Nwakaeme, Dk. 76 (P) Sosa (Trabzonspor) - Dk. 65 Bokila (Akhisarspor)SARI KARTLAR: Hosseini, Yusuf, Abdulkadir, Kamil Ahmet, Olcay (Trabzonspor) - Serginho, Zeki, Bokila (Akhisarspor)Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Trabzonspor, sahasında geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo mavililer bu sonuçla bir maçlık aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırarak 4'üncü sıradaki yerini kordu. 8 maçlık galibiyet özlemine Aytemiz Alanyaspor deplasmanında son veren Akhisarspor ise bu mağlubiyetle yine son sırada yer aldı.4'üncü dakikada Ekuban'ın pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği yerden şutu Lukac kontrol etmeyi başardı.18'inci dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı serbest atışta, arka direkte topla buluşan Novak'ın şutunda kaleci Lukac tehlikeyi önledi.23'üncü dakikada Yusuf'un ceza sahası yayının üzerinden Yusuf'un kaleye gönderdiği şut kaleci Lukac'tan sekip Nwakaeme'nin önünde kaldı, onun rakibinden kurtulduktan sonra altıpasın gerisinden kaleye gönderdiği top yandan az farkla auta gitti.33'üncü dakikada Sosa'nın pasında Ekuban'ın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği top yan direkten oyun alanına geri döndü.39'uncu dakikada Ekuban'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Rodallega'nın kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Lukac son anda uzanarak kornere çeldi.41'inci dakikada ceza sahası içerisinde Bokila'nın kafayla indirdiği topu Serginho bekletmeden kaleye gönderdi ancak Uğurcan son anda uzanarak tehlikeyi uzaklaştırdı.45'inci dakikada Sosa'nın sağdan ortasına savunmanın arasından iyi yükselen Ekuban kafayla vuruşunu yaptı, üst direkten oyun alanına geri dönen topu savunma uzaklaştırdı.45+1'inci dakikada Sissoko'nun penaltı noktasının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan son anda uzanarak çelmeyi başardı.60'ncı dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Yusuf'un ortasında ön direkte topa iyi hareketlenen Hüseyin kafayla vuruşunu yaptı, Lukac son anda meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.65'inci dakikada topla birlikte ceza sahası içerisine giren Rotman'ın sol kanattan pasında arka direkte Bokila boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.70'inci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa'nın penaltı noktası üzerine ortasına Ekuban kafayla dokundu, bu top Nwakaeme'nin önünde kaldı. Onun dönerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.72'nci dakikada Abdulkadir Parmak topla birlikte ceza sahası içerisine girerken Miguel Lopes müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. VAR kontrolünün ardından da kararı değişmedi.76'ncı dakikada penaltı atışını kullanan Sosa, topu Lukac'ın solundan ağlarla buluşturdu: 2-1.89'uncu dakikada Regattin'in soldan ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Bilal kafayla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.90'ıncı dakikada Olcay'ın savunmanın arkasına pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Rodallega dönerek vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.YUSUF CEZALI DURUMA DÜŞTÜTrabzonspor'da Akhisarspor maçı öncesi üç sarı kart ile ceza sınırında yer alan Yusuf Yazıcı, bu karşılaşmanın 34'üncü dakikasında gördüğü kart ile cezalı duruma düştü. Yusuf, ligin 26'ncı haftasında deplasmanda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.