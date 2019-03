Trabzonspor, Akhisarspor Maçına Hazırlanıyor

Kaynak: DHA

Spor Toto Süper Lig'de yeniden çıkış yakalamak isteyen Trabzonspor , küme düşme hattında mücadele veren Akhisarspor ile kendi evinde karş karşıya geliyor. Yarın saat 16: 00'da oynanacak mücadelenin hakemliğini ise Yaşar Kemal Uğurlu yapacak.14. KEZ KARŞILAŞIYORLARBordo-mavililer ile Akhisar'ın yarın yapacağı karşılama iki takım arasındaki 14. mücadele olacak. Geri kalan 13 maçta her iki takım da 5'er kez sahadan galip ayrılırken 3 maç beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'da oynanan 6 karşılaşmada da taraflar bir birine üstünlük sağlayamadı. Her iki takımın da 2'şer galibiyeti bulunurken 2 maçta berabere bitti.KARAMAN MORAL AŞILADIGeçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa mücadelesinde ilk yarıyı 2-0 önde kapatan bordo-mavili ekip 2. yarı skoru koruyamayarak 2–2 berabere kalmıştı. Yaşanan bu sonuç Trabzonspor'da moralleri bozarken Karaman , hafta başından itibaren oyuncularla bir dizi toplantılar gerçekleştirerek morallerini üst seviyede tutmak için çaba gösterdi.OLCAY ŞAHAN GERİ DÖNDÜBordo-mavililer de geçtiğimiz dün özür dileyerek yeniden takıma katılan Olcay Şahan , sıkı bir şekilde çalışmalara başladı. Yaklaşık 2 aydır bordo-mavili formadan uzak kalan Olcay Şahan'ın yarınki maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Ancak Olcay'ın, maç kondisyonunu düşük olmasından dolayı, yedek kulübesinde yer almasına muhtemel olarak bakılıyor.GENÇ FORVET TAKIMDATrabzonspor'da tek forvet konumunda bulunan Rodallega'ya alternatif olarak ise altyapıdan 1.92'lik forvet Koray Kılınç yeniden kadroya dahil edildi. Kılınç, geçen ay profesyonel olmuş ancak 5 arkadaşı ile yeniden altyapıya gönderilmişti.SAKATLARDA SON DURUMBu arada sezonun ikinci yarısına sakatlıklarla başlayan bordo mavililerde, Pereira, Abdülkadir Ömür , Onazi ve Ebrar Cumur'un Akhisar maçında da kadroya yer alması beklenmezken, geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlanarak kadrodan çıkartılan Kamil Ahmet 'in durumunun maç saati belli olacağı ifade edildi. - Trabzon