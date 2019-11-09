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Trabzonspor, Alanyaspor'a karşı ilk peşinde

Süper Lig'in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında evinde ilk peşinde olacak.

09.11.2019 11:51 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:56Trabzonspor, Alanyaspor'a karşı ilk peşinde
Süper Lig'in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak olan , rakibi karşısında evinde ilk peşinde olacak. Bugüne kadar sahasında Akdeniz temsilcisini yenemeyen bordo-mavililer, siftah yapmayı hedefliyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın saat 16: 30'da Alanyaspor'u ağırlayacak. Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmada Ekrem Kan ve Serkan Ok da yarımcı hakemlik görevlerini üstlenecek. ekibi, geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, attığı 19 gole karşılık kalesinde ise 13 gol gördü. 16 puana sahip olan bordo-mavililer, Alanyaspor karşında 3 puan alarak zirve yarışından kopmak istemiyor.

7. kez karşılaşacaklar

Trabzonspor ile Alanyaspor, 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 6 maçta bordo-mavililer 1 galibiyet alırken, Alanya temsilcisi ise 4 galibiyet elde etti. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 5 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

Trabzonspor, rakibi karşısında ilk peşinde

Trabzonspor'un, Süper Lig tarihinde en düşük galibiyet yüzdesi elde ettiği rakibi Alanyaspor olurken, bordo-mavili takım şimdiye kadar turuncu-yeşillilerle evinde oynadığı müsabakalarda galip gelme başarısı gösteremedi. Ünal Karaman'ın takımı, Alanyaspor'a karşı sahasında oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik elde ederken, 3 gol atıp, 6 gol yedi. - TRABZON

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Karadeniz, Spor

Kaynak: İHA

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