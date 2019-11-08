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Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda Krasnodar ile oynadığı maçın ardından pazar günü sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

08.11.2019 18:01 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:01 Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda ile oynadığı maçın ardından pazar günü sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 15.30'da yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ekuban, Abdülkadir Ömür ile Sosa antrenmanda yer almadı. Mikel ile Sturridge ise takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir, Göztepe ve Krasnodar karşılaşmalarında forma giyemeyen Abdulkadir Parmak ise bugün yapılan antrenmanda takımla çalışmalarda yer aldı.

Yarını antrenman yapmadan geçirecek olan bordo-mavililer, Alanyaspor maçı için kampa girecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

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Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Krasnodar, Spor

Kaynak: DHA

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