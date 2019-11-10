Trabzonspor, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti!

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Trabzonspor'un golünü 65. dakikada penaltıdan Hosseini kaydetti. Trabzonspor'da 25. dakikada Abdulkadir Parmak, Alanyaspor'da ise 81. dakikada Fernandes kırmızı kart gördü.

ALANYA 3 MAÇTIR YENEMİYOR

Bordo mavililer bu sonuçla ligde iki maç sonra galibiyete uzanırken, konuk ekip ise ligde üst üste üçüncü maçından da galibiyet çıkaramadı. 19 puanda kalan Alanyaspor, liderliği Sivasspor'a devretti. Trabzonspor ise puanını 19'a çıkardı. Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Alanyaspor ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.

UĞURCAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alan Uğurcan Çakır, 83. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Uğurcan, ligin 12. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.