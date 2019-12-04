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Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri Sturridge ve Sörloth kaydetti.

04.12.2019 20:38 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:19

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında , sahasında 'u konuk etti. Serkan 'ın yönettiği mücadeleyi bordo-mavili takım 2-1 kazandı.Bordo-mavili ekibin gollerini 45+2. dakikda Daniel Sturridge ve 66. dakikada Alexander Sörloth kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 55. dakikada penaltıdan Leandrinho attı. Mücadelenin rövanşı rövanşı, 19 Aralık Perşembe günü Şenol Güneş Kompleksi'nde oynanacak.

"İKİ TAKIMI DA TEBRİK EDİYORUM"

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Öncelikle iki takımı da tebrik ediyorum. Saha içerisinde futbolun güzellikleriyle kendi işlerini yapmaya gayret gösterdiler. Bizim açımızdan da hem sakatlık sonrası çok fazla şans vermediğimiz oyuncularımızı oynattık hem de genç oyuncuları da görme şansı oldu. Trabzon'da oynayacağımız müsabakaya avantajlı skoru alarak dönüyoruz" dedi.

Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti

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