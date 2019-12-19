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Trabzonspor-Altay maçından notlar

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Altay'ı konuk eden Trabzonspor, Süper Lig'de geçen hafta oynadığı Yukatel Denizlispor karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

19.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 19.12.2019 21:54 Trabzonspor-Altay maçından notlar
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında 'ı konuk eden , Süper Lig'de geçen hafta oynadığı Yukatel Denizlispor karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.
Pereira, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Nwakaeme ve Sörloth gibi futbolcularını kulübede oturtan teknik direktör Ünal Karaman, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Serkan Asan, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj ve Ekuban'a forma şansı verdi.
Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Ahmet Canbaz ve Erce Kardeşler, kadroda yer almadı.
Erce, son antrenmanda sakatlandı
Trabzonspor'un Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında görev yapan kaleci Erce Kardeşler sakatlanınca, kaleye yine Uğurcan Çakır geçti.
Erce Kardeşler, önceki gün yapılan antrenmanda sakatlık yaşayınca rövanş karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.
Maça ilgi az
Trabzonsporlu taraftarlar, Altay karşılaşmasına ilgi göstermedi.
Tribünlerde büyük boşluklar göze çarparken, müsabakanın hafta içi ve geç saatte olmasına rağmen takımlarını yalnız bırakmayan az sayıdaki bordo-mavili taraftar ise karşılaşma öncesi futbolculara alkışlarla moral verdi.
Bir grup konuk ekip taraftarı da tribünde kendilerine ayrılan bölümde yer alarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Altay, Spor

Kaynak: AA

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