19.06.2019 14:40
Haberler» Spor» Haber

Trabzonspor, Altınordu'nun 2 gencini "KAP"tı

Trabzonspor, Altınordu

Trabzonspor, Altınordu forması giyen Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.


Trabzonspor, Altınordu forması giyen Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada iki oyuncunun da A takım resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5 bin TL maç başı ücret alacağı vurgulanırken, transfer kapsamında "Yetiştirme Tazminat Bedeli"nin de ayrıca
ödeneceği ifade edildi.
KAP'a yapılan açıklamalar şöyle:
"Futbolcu Atakan Gündüz ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır"
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019-20 futbol sezonu için 120.000.-TL garanti ücret,
2020-21 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,
2021-22 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca, Profesyonel A Takımımızın resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5.000.-TL maçbaşı ücreti ödenecektir. Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.

"Futbolcu Salih Kavrazlı ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır."
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019-20 futbol sezonu için 120.000.-TL garanti ücret,
2020-21 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,
2021-22 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca, Profesyonel A Takımımızın resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5.000.-TL maçbaşı ücreti ödenecektir. Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Futbol, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Altınordu, Trabzonspor, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:02 Avrupa Kupası 2020 kuraları çekildi
17:01 Karşıyaka'da Başkan Vekili Şensan istifa etti
16:40 Yaz spor okullarına kayıtlar başladı
16:32 Manchester City, Kyle Walker'ın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı
16:30 Mats Hummels, Borussia Dortmund'a dönüyor
16:27 Manchester City, Kyle Walker'ın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı
16:21 PUBG Mobile'de ekipman alımları kolaylaşacak