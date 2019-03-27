Trabzonspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan
Cuma günü Antalyaspor
ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman
yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanına milli oyuncular Yusuf Yazıcı
, Uğurcan Çakır, Filip Novak ve Caleb Ekuban
katılmazken tedavileri süren Onazi ve Sosa salonda çalıştı. Sakatlıkları büyük ölçüde geçen Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi
ve Abdülkadir Ömür
, antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken, 3 oyuncu daha sonra düz koşu yaparak antrenmanı tamamladı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda koşu ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - TRABZON
5 Nisan, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor
Kaynak: İHA