Trabzonspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Antalyaspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 17.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde yapılan antrenmanda pas varyasyonları, topa sahip olma oyunları ve dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynandı. Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Onazi ile Sosa'nın yanı sıra ülkelerinin milli takım kamplarına giden Ekuban, Novak, Yusuf ile Uğurcan antrenmanda yer almadı. Amiri ise takımdan ayrı koşu yaptı.
ÖĞRENCİLERDEN ZİYARET
Antrenman öncesinde Trabzon Söğütlü
İlkokulu öğrencileri teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.
NWAKAEME İLE BERKAY SEFA'YA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Antrenman sonrasında Anthony Nwakaeme ve Berkay
Sefa Kara için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. İki futbolcu için kesilen yaş günü pastasının ardından, takım arkadaşları Nwakaeme ile Berkay Sefa'ya mutlu ve huzurlu yeni yaşlar dileklerinde bulundu.
Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
Trabzonspor, Antalyaspor, Spor
Kaynak: DHA