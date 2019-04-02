- Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İHA

- Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüTRABZON - Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında sahasında 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Filip Novak ve Ogenyi Onazi katılmadı. Bordo-mavili futbolcular antrenmanda koşunun ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Çift kale maçta sakatlanan genç forvet oyuncusu Koray Kılınç, çalışmayı tamamlayamadı.Futbolcular drone'u hedef aldılarNeşeli geçen antrenmanın son bölümünde ise futbolcular antrenmanı havadan takip eden drone'u hedef aldılar. Özellikle Nwakaeme'nin havada bulunan drone'a gönderdiği toplar isabet etmedi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.'Otizmin farkındayız onların yanındayız'Antrenman öncesinde ise teknik heyet ve oyuncular '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' kapsamında bugün tesislere gelen çocuklarla buluştu. Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gazipaşa Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Erbaşaran Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bağlı çocukların yer aldığı organizasyonda teknik heyet ve oyuncular konuya duydukları hassasiyeti belirtip, "Otizmin Farkındayız Çözümde Bir Aradayız" yazılı dövizlerle fotoğraf çektirdi.