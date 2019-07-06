06.07.2019 00:32
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Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesini uzattı

Trabzonspor, Nijeryalı forvet oyuncusu Nwakaeme'nin sözleşmesini uzattı. Deneyimli oyuncunun serbest kalma bedeli 6 milyon euroya yükseltildi.

Trabzonspor, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesinin uzatıldığını bildirdi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anthony Nnaduzor Nwakaeme arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.

Sözleşmenin bitiş tarihi bir yıl uzatılarak 31.05.2022 olmuştur, 2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. 4 milyon euro olan serbest kalma tutarı 6 milyon euroya yükseltilmiştir."

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesini uzattı
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Trabzonspor, Spor

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