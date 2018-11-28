Trabzonspor Antrenmanında Karaman'dan 'Öne Oynayın' Vurgusu

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:50



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:50

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda hasta olan Mustafa, salonda çalışan Kucka, sakatlığı bulunan ve izinli olan Onazi ile annesinin vefatı nedeniyle İtalya'ya giden Ekuban ve kadro dışı olan Onur Recep Kıvrak ile Burak Yılmaz yer almadı. Hosseini ise takımdan ayrı koşu yaptı. Antrenmanda aerobik dayanıklılık çalışmasının ardından dar alanda oyun oynandı. Daha sonra oynanan çift kale maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla antrenman tamamlandı.KARAMAN'DAN 'ÖNE OYNAYIN UYARISI'Çift kale maç sırasında teknik direktör Ünal Karaman'ın sık sık oyunu durdurarak futbolculara uyarılarda bulunduğu görüldü. Karaman, özellikle öne oynayın vurgusunda bulunarak, "Rakip hücum ederken topun önünde kalın. Yorgunsanız ileri oynayın. Top sizdeyken de çabuk oynayın" ifadelerini kullandı.ANTRENMANA ZİYARETBu arada Doğa Koleji öğrencileri ve Görme engelli futsal milli takımı antrenmanı ziyaret ederek futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.Bordo-mavililer yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Antrenmandan görüntüler-Antrenmana ziyaret-Detaylar- Trabzon