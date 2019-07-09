09.07.2019 15:08
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Trabzonspor Arjantinli Gaston Campi ile anlaştı

Trabzonspor Kulübü, Estudiantes forması giyen Arjantinli stoper oyuncusu Gaston Campi ile anlaşma sağladı.

Trabzonspor, bonservisi Estudiantes'te olan 28 yaşındaki stoper Gaston Campi ile anlaşmaya vardı.

Karadeniz temsilcisi, son olarak Portekiz'in Chaves takımında kiralık oynayan Gaston Campi ile anlaşmaya vardı. Bonservisi Estudiantes'te olan futbolcu için Arjantin kulübüyle uzun süredir görüşen bordo-mavili kulüp transfere noktayı koydu.

Campi'nin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Bordo-mavililer oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak. Son olarak Portekiz takımlarından Chaves'te kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki Arjantinli stoper Gaston Campi'nin Arjantin ligi ekiplerinden Estudiantes ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

1.93'LÜK KULE

Portekiz'de yarım sezon formasını giydiği Chaves'te 16 maçta 2 gol kaydeden Campi, kariyerinde daha önce Racing Club, Rafaela ve Estudiantes kulüplerinde forma giydi. 1.93 boyundaki stoperin gelişiyle birlikte Trabzonspor stoper bölgesindeki açığını kapattı.

Trabzonspor Arjantinli Gaston Campi ile anlaştı

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Estudiantes, Trabzonspor, Arjantin, Portekiz, Spor

YORUMLAR (1)
COŞKUN ÇAKIROĞLU: Ya yeter başkan yeter kudurtucaksın bazılarını:))
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