Haberler » Güncel » Haber

Trabzonspor Artvin Futbol Okulu yönetiminden ziyaret

Trabzonspor Artvin Futbol Okulu Başkanı İrfan Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri, Artvin'e atanan Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'yı ziyaret etti.

24.09.2019 16:40Trabzonspor Artvin Futbol Okulu yönetiminden ziyaret
Trabzonspor Artvin Futbol Okulu Başkanı İrfan Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri, Artvin'e atanan Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'yı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Özkaya, kurum olarak futbol başta olmak üzere sporun her dalına destek olmaya çalışacaklarını söyledi.
Yıldırım ise Türkiye'de şampiyonluklar yaşayan ve dört büyük kulüplerden biri olan Trabzonspor'a sporcu yetiştirmek amacıyla Artvin'de futbol okulu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Amaçlarının çocukların toplumda sağlıklı bireyler olarak yetişmesi noktasında beden ve ruh sağlığı gelişimine katkı sağlayıp çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Artvin'de sporun gelişmesine katkı sağlamak, gençlerin kötü alışkanlıklara yönelmelerine engel olmak ve Trabzonspor'a futbolcu yetiştirmek istiyoruz. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmak, bir takım oyunu olan futbolu öğrenmelerine katkı sunmanın gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.
Yıldırım, Artvin'de Trabzonspor'a çok büyük ilgi ve sevgi olduğunu kaydederek, "Trabzonspor Artvin Futbol Okulunu Artvinspor Kulübü bünyesinde 29 Nisan 2019 tarihinde kurduk. 15 kişiden oluşan yönetim kurulumuz var. Bugün itibarıyla 110 sporcumuz var. Tecrübeli antrenörlere sahibiz. Çocuklarımızı çok iyi birer sporcu olarak yetiştirip Trabzonspor'umuza ve milli takımımıza kazandırmak istiyoruz." dedi.

Trabzonspor, Mimar Sinan, Futbol, Artvin, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu" - NEW
18:52 - ABD Başkanı Trump: "Gelecek Küreselcilere Değil Vatanseverlere Ait Olacaktır"- "amerika Birleşik...
18:52 Antalya'da kaçak kazı yapan 32 kişi suçüstü yakalandı
18:52 Adnan Oktar organize suç örgütü davası
18:52 Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı
18:52 Erdoğan: "Yüzyılın anlaşması olarak takdim edilen girişimin amacı Filistin Devletinin ve halkının...
18:52 Murat Kolcu'dan ÇESOB'a veda ziyareti