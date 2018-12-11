Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve Yönetim Kurulu, Kurullarla Buluştu.

Trabzonspor
Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp
ve yönetim kurulu, kurullarla bir araya geldi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'ndeki yemeğe Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp
ve yönetim kurulu ile birlikte Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen
ve kurul üyeleri, Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören
ve kurul üyeleri, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu ve kurul üyeleri, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu ve kurul üyeleri, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih
Uzun ve kurul üyeleri katıldı.
Yemekten sonra bir konuşma yapan Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, "Üç yıllık sürede hep birlikte olacağız. Trabzonspor'umuzu ortak akılla beraber yöneteceğiz. Sizlerin her türlü fikrine açığız. Elbette bu süreç içerisinde hatalarımız olabilir. Ama bilin ki kötü niyetli hiçbir şey yapmayacağız. Trabzonspor'umuzun başarılı olması, camianın bir ve beraber olmasından geçiyor. Bunu da hep beraber sağlayacağız" dedi.
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen de şunları söyledi:
"Güzel bir ortamda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Tabii ki bir arada olmamızın asıl amacı Trabzonspor. Güzel günler yaşıyoruz. Yönetimlerin başarılı olması için yanlarında olduk, olacağız. Bunun dışında yönetimin icraatlarıyla ilgili kurullara da büyük görevler düşüyor. Bu dönemlerde her zaman yönetimlerin üzerindeki yükü alma görevi kurullarındır. Bizler elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." - TRABZON
11 Aralık 2018 Salı 15:23