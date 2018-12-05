Trabzonspor Atiker Konyaspor Hazırlıklarına 7 Eksikle Başladı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Atiker Konyaspor
'u konuk edecek olan Trabzonspor
, bu maçın hazırlıklarına 7 eksikle başladı. Ziraat Türkiye Kupası
'nda Sivas
Belediyespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15'nci haftasında 8 Aralık
Cumartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde Teknik Direktör Ünal Karaman
yönetiminde yapılan antrenmana tedavileri yapılan Jose Sosa
, Kucka, Abdülkadir Ömür
, Ogenyi Onazi, Batuhan Artarslan, Semih Karadeniz
ve Joao Pereira katılmadı. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Trabzonspor, yarın basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına sürdürecek.
(Gökmen Şahin/İHA)
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05 Aralık 2018 Çarşamba 15:11