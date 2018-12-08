Trabzonspor-Atiker Konyaspor Maçından Notlar

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:25



08 Aralık 2018 Cumartesi 16:25

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Atiker Konyaspor karşısında ligde son oynanan Kayserispor maçının ilk 11'inden farklı olarak tek değişiklik yaptı. Karaman, sadece Olcay'ın yerine sakatlığının ardından takıma dönen Ogenyi Onazi'ye ilk 11'de forma şansı tanıdı.ONAZİ DÖNDÜTrabzonspor'da sakatlığı nedeniyle iki haftadır takımdan uzak kalan Ogenyi Onazi, Atiker Konyaspor mücadelesiyle takımdaki yerini aldı. Ligde son olarak 12'nci haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyen, Fenerbahçe ile Kayserispor mücadelelerini kaçıran Onazi, ligde iki maç aradan sonra Atiker Konyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADITrabzonspor'dan hafta içerisinde yapılan maça davet çağrılarına taraftarlar kayıtsız kalmadı. Fenerbahçe maçında Doğu Alt J, Güney Kale Arkası Alt J ve Kuzey Kale Arkası Alt J bloklarında bulunan taraftarların ceza almasına rağmen bordo-mavili taraftarlar Atiker Konyaspor mücadelesinde tribünlerin önemli bölümünü doldurarak takımlarını yalnız bırakmadı. Az sayıda Atiker Konyasporlu taraftar da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldılar.