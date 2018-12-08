Trabzonspor-Atiker Konyaspor Maçından Notlar

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:26



08 Aralık 2018 Cumartesi 16:26

Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor'un ilk 11'inde, geçen haftaya göre tek değişiklik yapıldı.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, geçen hafta deplasmanda 2-0 kazandıkları Kayserispor maçının 11'inde tek değişikliğe gitti. Karaman, Olcay Şahan'ın yerine, sakatlığı düzelen Ogenyi Onazi'ye görev verdi.Kayserispor maçı öncesi hem sakatlığı hem de cezası bulunan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile yapılan maçın kadrosunda yer almayan Nijeryalı oyuncu Onazi, ligde 1 hafta sonra formasına kavuştu.Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı olduğu Karadeniz ekibinde, sakatlığı bulunan Kucka da kadroda yer almadı.Trabzonspor taraftarları, Atiker Konyaspor maçına çok fazla ilgi göstermedi. Tribünlerde yer yer boşluklar bulunurken yaklaşık 500 konuk ekip taraftarı da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.