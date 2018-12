Trabzonspor - Atiker Konyaspor Maçının Ardından

08 Aralık 2018 Cumartesi 20:02



Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Atiker Konyaspor 'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor 'da teknik direktör Ünal Karaman , Onazi, Abdülkadir, Sosa, Yusuf ve Pereira'nın antrenman eksiğine rağmen maça çıktığını ve özverili bir galibiyet aldıklarını söyledi.KARAMAN: "ÖZVERİNİN KARŞILIĞINDA ALINAN BİR GALİBİYET VAR"Karaman, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:"Maç öncesi birçok eksiğimizi mazeret olarak anlayabilirler diye düşündüm. Fenerbahçe maçından sonra Onazi 12 gün antrenman yapmadı. Doktorun 'alt adalesinde sıkıntısı var. Oynaması mümkün değil' demesine rağmen o duruşu gösterdi ve 'hocam ben sahada olmak istiyorum' dedi. Abdülkadir Ömür 8 gün antrenman yapmadı, dün antrenmanın bir bölüme katıldı, ısınma sonunda ağrı hissetti. Bugün öğlen yaptığımız kontrol antrenmanında 'hocam biraz ağrılarım var ama oynamak istiyorum' dedi. Sosa 7 gündür çalışmıyor onu da dün kontrollü antrenmana kattık. Pereira 5 gün çalışmadı. Hala ağrısı vardı. 'Hocam ben de oynamak istiyorum' dedi. Yusuf dünden beri serum yedi. Yarı baygın gözleri vardı. 'Hocam yine de sahada olmak istiyorum' dedi. Bu duruşu gösterdikleri için diğer oyuncularla birlikte hepsine teşekkür ediyorum. Bu özverinin karşılığında alınan galibiyet var. Camiamıza hayırlı olsun.""BEŞİKTAŞ KARŞISINDA DA BEKLENTİMİZ İYİ OYUN VE SONUÇ" Beşiktaş maçının bugün oynadıkları maçtan farkı olmadığını ifade eden Karaman, "Her maça nasıl hazırlanıyorsak Beşiktaş maçına da aynı hazırlanacağız. Beşiktaş maçı için kafamızda bir tek konu var. Bu kadar antrenmansız oynayan oyuncularımızın göstermiş olduğu özveri var. Bir an önce onların sağlıklı bir şekilde gelip bizimle antrenmana katılması tek arzumuz. Sağlam antrenmanını yapmış, hem fiziksel hem zihinsel hazırlıklarını tamamlamış futbolcular olarak Beşiktaş karşısına çıkmayı hedefliyoruz. Yine beklentimiz iyi bir oyun karşılığında iyi bir sonuç" dedi.KOCAMAN: "HAKEMİN YANLIŞ VE YANLI KARARIYLA MAÇIN ŞEKLİ DEĞİŞTİ"Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:"İki tarafında gücünü pekiştireceği bir maç olarak görünüyordu. 3'üncülük pozisyonu için tam 1 maçlık olan mesafeyi önümüzdeki haftalara taşımak hatta biraz daha kısaltmak, aynı zamanda yüksek şiddetli özgüven kazanabilmek için her iki taraf açısından da önemli bir maçtı. Hafta içerisinde 'şanssız' demek lazım herhalde hakem açıklaması bütün geceye damga vurdu. En çok bizim adımıza hakem üzerinde yapılan baskı maça damga vurdu. Topu bilinçli olarak Trabzonspor'a bıraktık. Amacımız rakibimizin topu kullanırken ki zaaflarından faydalanabilmekti. İlk yarıda biraz topu bırakmak istediğimizin üstüne çıkan durum bizim açımızdan handikaplı olsa da zaaflarını değerlendirerek Trabzonspor'u kalemize yaklaştırmadan 2-3 tane öne geçme fırsatları bulduk ama değerlendiremedik. İkinci yarının başında Trabzonspor arka arkaya ceza sahamızda ilk yarıda yapamadığı işleri yaptı. Bu da dört tane hakemin gözünün önünde kornere çıkan topun dışında oldu. İtirazlarımız devam ederken, hatta korner atmaya hazırlanırken dönen top gol pozisyonu oldu. Bu da hem seyirci hem de takımlarını teşvik edici bir duruma dönüştü. Her şey yolunda, kendi düşüncemiz etrafında giderken artık oyunun kontrolü konusunda da söz sahibi olup taze oyuncularla 'skoru lehimizi çevirebilir miyiz' diye düşündüğümüz anlarda penaltı ile yakından alakası olmayan bir pozisyonda hakemin tekrar gidip VAR'da bakıp kararını düzelteceğini beklerken yanlış kararını ikinci defa görerek, bir kez daha yanlışlayarak geldiği pozisyonla maçın şekli bir anda değişti."Mesafe almak zorunda olduklarını da belirten Kocaman, "Şuan için çok yeni. Mesafe almak zorundayız. Bu kadar hatalı, yanlış, yanlı karardan sonra dahi Konyaspor takımı golden sonra bu şekilde reaksiyon vermemeliydi. O da kendimizin düzeltmek zorunda olduğu, düzelteceğimizi de düşündüğüm hatalı durumumuzdu" diye konuştu. - Trabzon