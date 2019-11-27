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Trabzonspor, Avrupa'da 134. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın sahasında İspanya'nın Getafe takımıyla karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa arenasında 134. maçına çıkacak.

27.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:25Trabzonspor, Avrupa'da 134. maçına çıkıyor
UEFA Ligi C Grubu'nda yarın sahasında İspanya'nın takımıyla karşılaşacak olan , Avrupa arenasında 134. maçına çıkacak.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında yarın İspanyol ekibi Getafe'yi ağırlayacak. Grubunda oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan bordo-mavililer 1 puan ile son sırada yer alıyor.
Trabzonspor yarınki maçla tarihinde Avrupa arenasındaki 134. mücadelesine çıkacak. Bordo-mavili ekip bugüne kadar Avrupa'da oynadığı 133 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik ve 49 mağlubiyet aldı. Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 180 gol gördü.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 86. MAÇ
Trabzonspor, Getafe maçıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 86. kez sahada olacak. Bu kupada ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 85 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan bordo-mavililer, 30 maçta İSE rakiplerine mağlup oldu. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 116 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 116 gole engel olamadı.
(İHA)

Trabzonspor, Getafe, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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