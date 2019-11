Trabzonspor, Avrupa'da 134. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında yarın sahasında İspanya'nın Getafe takımı ile karşılaşacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 134. maçına çıkacak.Bordo-mavililer, geride kalan 133 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 49 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 180 gol gördü.Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan bordo-mavililer, C Grubu'nda oynadığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.Grupta 1 puanla son sırada yer alan ve bir üst tura çıkma şansı bulunmayan Trabzonspor , Getafe karşısında deplasmanda oynadığı ilk maçta sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Grubun 2. maçında sahasında Basel'i konuk eden bordo-mavililer, İsviçre ekibiyle 2-2 berabere kaldı.Rusya'nın Krasnodar takımını grubun 3. maçında konuk eden Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0'lık skorla kaybetti. C Grubu'nun 4. maçında bu defa Krasnodar'a konuk olan Karadeniz temsilcisi, karşılaşmadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.Kadroda rotasyonKrasnodar ile deplasmanda yapılan maça genç oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla çıkan Trabzonspor'da, teknik direktör Ünal Karaman'ın Getafe maçında da rotasyona gitmesi bekleniyor.Süper Lig'de hafta sonu sahasında oynayacağı Galatasaray maçı nedeniyle bazı futbolcuları dinlendirecek olan Karaman'ın, Getafe karşılaşmasındaki muhtemel 11'i şöyle:Erce Kardeşler, Serkan Asan, Fernandes, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Mikel, Abdulkadir Parmak, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Avdijaj ve Sörloth.Öte yandan, Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür ve Flip Novak'ın dışında sakatlığı süren futbolcu bulunmuyor.