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Trabzonspor Avrupa'da ilk kez bir Yunan takımıyla karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AEK ile eşleşen Trabzonspor, Avrupa tarihinde ilk kez bir Yunanistan takımıyla karşı karşıya gelecek.

20.08.2019 12:13 Trabzonspor Avrupa'da ilk kez bir Yunan takımıyla karşılaşacak
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AEK ile eşleşen Trabzonspor, Avrupa tarihinde ilk kez bir Yunanistan takımıyla karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AEK ile mücadele edecek. Bugüne kadar Avrupa sahnesinde 30 farklı ülkenin takımlarıyla karşılaşan bordo-mavililer, tarihinde de ilk kez bu platformda bir Yunan ekibiyle oynayacak.

Yunanistan 31. ülke olacak

Trabzonspor, Avrupa'da 16 maç ile en çok İtalyan takımlarıyla karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, İspanya temsilcileriyle de 13 müsabakaya çıktı.

Bugüne kadar Avrupa'da 127 maçta sahaya çıkan Karadeniz ekibi, 49 galibiyet, 33 beraberlik ve 45 yenilgi aldı. Attığı 166 gole karşılık ise kalesinde 169 gol gördü.

Trabzonspor'dan Yunanistan'dan 1 oyuncu forma giydi

Trabzonspor, kulüp tarihinde Yunanistan'dan sadece 1 oyuncuyu kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, bu transferi savunma oyuncusu Avraam Papadopoulos ile gerçekleştirmişti. - TRABZON

Trabzonspor, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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