05.07.2019 18:22
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Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılıyor

Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılıyor

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, UEFA Disiplin Kurulunun bordo-mavili kulübe herhangi bir ceza vermediğini ve kulübün Avrupa kupalarına katılmasının onaylandığını söyledi.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, UEFA Disiplin Kurulunun bordo-mavili kulübe herhangi bir ceza vermediğini ve kulübün Avrupa kupalarına katılmasının onaylandığını söyledi.
Bülbüloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un daha önce UEFA Disiplin Kuruluna sevk edildiğini hatırlatarak, "UEFA, Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılmasını onayladı, herhangi bir ceza vermedi, yasak getirilmedi." dedi.
Artık kura çekimini beklediklerini belirten Bülbüloğlu, "Açıklanan kararda Türkiye Futbol Federasyonunun uygulayacağı mali disiplin kurallarına uyma şartı koyulmuş. Ekim ayına kadar bunu takip edecekler. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Avrupa kupalarına katılacağız." diye konuştu.
Kaynak: AA
Trabzonspor, Avrupa, Spor

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