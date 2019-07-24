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Trabzonspor, Avusturya kampında ikinci sınavına çıkıyor

Trabzonspor, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında yarın Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim ile karşılaşacak.

24.07.2019 14:43 Trabzonspor, Avusturya kampında ikinci sınavına çıkıyor
Trabzonspor, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında yarın Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim ile karşılaşacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz şehri Badzell Bölgesinde sürdüren Trabzonspor, yarın Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. TSİ 20.00'de başlayacak olan karşılaşma Wimsbach-Neydhartin bölgesinde Hofmaninger Stadion'da oynanacak.

İlk ciddi sınav

Hazırlık maçlarının ağırlıklı olduğu Avusturya'daki ikinci etap kampında ilk maçında Macaristan'ın Haladas Szombathely takımıyla 0-0 berabere kalan Trabzonspor, genç oyunculardan kurulu bir kadro ile sahaya çıkmıştı. Teknik Direktör Ünal Karaman, ilk maçta genç oyuncuların performanslarını yakından görme şansı bulurken, Alman ekibiyle oynanacak olan maçta ise as oyunculara genç oyuncularla birlikte şans vererek, durumlarını yakından görecek. - LINZ

Trabzonspor, Avusturya, Almanya, Spor

Kaynak: İHA

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