Haberler » Spor » Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Spor

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'de 10 Kasım Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

08.11.2019 20:22 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:22 Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
, Süper Lig'de 10 Kasım Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda dün Rusya temsilcisi Krasnodar ile yaptığı maçın ardından kente gelen bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmanda, sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Jose Sosa ve Abdulkadir Parmak yer almadı. Daniel Sturridge ve Obi Mikel ise takımdan ayrı çalıştı.
Bordo-mavililer, koşunun ardından taktiksel ağırlıklı çalışarak antrenmanı tamamladı.
Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, yarın kampa girecek.

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, 10 Kasım, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
23:24   Yelken: 17. Sonbahar Göcek Yarış Haftası
23:18   Bayern Münih: 90-82
23:11   A Milli Takım'ın İzlanda ve Andorra maçları aday kadrosu açıklandı
23:11   Fenerbahçe - Kasımpaşa maçından kareler -2-
23:08   Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 90-82 yendi!
23:05   Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 5. penaltı!
22:36   Fenerbahçe'de Nabil Dirar, 36 gün sonra sahada!
21:30   Kırmızı kart gören Hafez ile Kemal Özdeş arasında gerginlik
21:10   Ersun Yanal'dan tek değişiklik!
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
22:26   Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 17 füze atıldı! Saldırı sonrası operasyon başlatıldı
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 23:26:11