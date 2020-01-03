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Trabzonspor, Badou Ndiaye ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Trabzonspor Badou Ndiaye'ye kavuşuyor. Trabzonspor, Badou Ndiaye'nin kiralanması için Stoke City ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

03.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:56

Kulübü, İngiltere Championship takımlarından Stoke City'den Badou Ndiaye'nin transferi için resmi açıklama yaptı.

Bordo-mavili takulüpten Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "İngiltere'nin Stoke City kulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye'nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kısa bir süre önce yaptığı açıklamada "Oyuncunun kendisiyle anlaştık, kulübüyle anlaştık. Ndiaye bize kiralık olarak gelecek. Bu transferi cuma günü açıklayacağız ve tüm mali detayları da vereceğiz. Ndiaye'nin satın alma opsiyonu var, bu konuda da bir anlaşma yaptık. Opsiyon bizim tarafımızda" ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor, Badou Ndiaye ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Kamu Aydınlatma Platformu, Badou Ndiaye, Trabzonspor, Stoke City, Spor


HABER YORUMLARI (5)
GELİYOR GELMEKTE OLAN: Yüklerimizden kurtulup güçlerimizi birleştiriyoruz. sanmayın ki Trabzonspor kaoslardan yıkılır. aksine kızarız, yakarız ortalığı, sakinleşiriz ve yine ayağa kalkarız. ! şanslıyız devre arasında olduğumuz için. . Ndiaye iyi gelecek takıma. Hüseyin Çimşir yapamaz diyenlere de diyorum ki bekleyin görün. futbolculuğundan daha iyi bir hoca olacak. . . Ünal Karaman''ın ayrılığı çok yerinde ve zamanında bir ayrılık oldu. sürekli eli cebinde istafasıyla yaşayan tedirgin bir adamdan ne kadar verim alabilirdik
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DDDD61: 2 yıldır alınsın dıyordum hayırlı olsun BUYUK TRABZONSPORUMUZA masayıda sıkı tutarsak kımse bızı bukez şampiyonluktan edemez. . .
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FIRTINA: Boşuna yapılmış bir transfer sanırım saat 12''den önce bu işe karar verilmiş normal, ilk beşe girerseniz yatın kalkın şükredin hamsiler.
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TÜRKİYE GS,TS, FB, BJK VE ANADOLU: Bu ülkeye ne geliyorsa sen ve senin gibi zavallı kin nefret ve hakaret söylemleriyle ortalığı birbirine katan TS, GS, BJK, FB taraftarlarını birbirine düşüren beyinsizlerden geliyor. . . .
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TAMER AYDIN: Hayırlı uğurlu olsun İnşallah katkısının fazla olacağını düşünüyorum Şampiyonluk yolunda. . . Tebrik etmek gerek Trabzonspor yönetimini bu dönemde böyle bir transferi yaptıkları için. . .
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