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Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi!

Trabzonspor, bir dönem Galatasaray forması giyen Badou Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Senegalli futbolcu, sosyal medya hesabından transferi Trabzonspor forması giyip, "Yeni yıl sürprizi" notuyla duyurdu.

31.12.2019 19:25 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:26

, Badou Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Senegalli futbolcu, Instagram hesabından transferi formayı giyip, "Yeni yıl sürprizi" notuyla duyurdu.

"NDİAYE İLE GÖRÜŞTÜK"

Öte yandan Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, 6-2 kazandıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçı ardından basın mensuplarının Badou Ndiaye ile ilgili sorularına, "Ndiaye listemizde olan bir oyuncu. Görüştük, hepsi bir süreç tabii ki. O süreç sürüyor. Bizim transfer yapmamız için bütçe oluşturmamız, kaynağı sağlamamız gerekiyor. Kaynağı sağlamadan hiçbir transfer yapmayacağız. Kaynağı sağladığımızda teknik heyetin isteği doğrultusunda oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız. Yabancı oyuncuda bilindiği gibi bir tane boşluğumuz var. Duruma göre ne yapacağımıza bakacağız" şeklinde cevap vermişti.

Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi!

Badou Ndiaye, Trabzonspor, Spor


HABER YORUMLARI (7)
SENE GOLCÜ: Hamsiyi severim
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LAZ BÖREĞİİİİİİİİMIHLAMA,,,,,,,,,,: hamsi, fındık, lahana, çay, mısır ekmeği, sevilmez be da, , , , ,
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KUZEYİN UŞAĞI: ÜNAL HOCASIZ TRABZON BENCE YOK HÜKMÜNDEDİR. . . NET. . .
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ZEKERİYAK,,,,,,,,,,: aynen kardeş, , , , , , , , ,
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.: şampuan tırazbon
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YAŞLI KURT: BU KADAR OKUYUCU NİYE GÜLMÜŞ LA? Bİ BEN Mİ SALAĞIM
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LEZBİYEN EMEK PİDE SALONU-ANAMUR: ŞAMPİYON URFASPOR
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