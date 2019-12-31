Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi!

Trabzonspor, Badou Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Senegalli futbolcu, Instagram hesabından transferi formayı giyip, "Yeni yıl sürprizi" notuyla duyurdu.

"NDİAYE İLE GÖRÜŞTÜK"

Öte yandan Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, 6-2 kazandıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçı ardından basın mensuplarının Badou Ndiaye ile ilgili sorularına, "Ndiaye listemizde olan bir oyuncu. Görüştük, hepsi bir süreç tabii ki. O süreç sürüyor. Bizim transfer yapmamız için bütçe oluşturmamız, kaynağı sağlamamız gerekiyor. Kaynağı sağlamadan hiçbir transfer yapmayacağız. Kaynağı sağladığımızda teknik heyetin isteği doğrultusunda oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız. Yabancı oyuncuda bilindiği gibi bir tane boşluğumuz var. Duruma göre ne yapacağımıza bakacağız" şeklinde cevap vermişti.