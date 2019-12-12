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Trabzonspor, Basel'e 2-0 mağlup oldu!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son maçında İsviçre temsilcisi Basel'e deplasmanda 2-0 yenildi ve grubunu 1 puanla son sırada tamamladı.

12.12.2019 22:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 23:14

UEFA Ligi C Grubu son maçında , deplasmanda karşılaştığı İsviçre temsilcisi 'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Elenmesi daha önce kesinleşen Trabzonspor, Avrupa'ya mağlubiyetle veda etmiş oldu. Basel'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Widmer ile 72. dakikada Stocker kaydetti.

TRABZONSPOR 1 PUAN TOPLADI

Bu sonuçla Basel grupta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle grubunu lider tamamladı ve Avrupa Ligi'nde adını son 32 turuna yazdırdı. Trabzonspor ise Basel ile evinde aldığı 2-2'lik beraberlik sonrasında aldığı 1 puanla UEFA macerasına nokta koydu.

İSVİÇRELİLERDEN KÜSTAH HAREKET

Öte yandan kritik mücadelede YPG paçavrası açılmasıyla gerginlik yaşandı. Trabzonsporlu taraftarlar paçavranın açıldığı tribüne girerken, güvenlik güçleri olaya müdahale ederek, o grubu stadın dışarısına çıkardı.

Trabzonspor, Basel'e 2-0 mağlup oldu!

Trabzonspor, Avrupa, Basel, Spor


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