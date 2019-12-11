Haberler » Spor » Trabzonspor, Basel'e geldi - Spor

Trabzonspor, Basel'e geldi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. ve son haftasında Basel ile yapacağı maç için İsviçre'ye geldi.

11.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:50Trabzonspor, Basel'e geldi
, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. ve son haftasında ile yapacağı maç için 'ye geldi.
THY'ye ait özel uçakla Trabzon'dan havalanan bordo-mavili kafile, 3,5 saatlik yolculuğunun ardından Basel'e ulaştı.
Bordo-mavili kafileyi havalimanında Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi ve konsolos Mehmet Yüceer karşıladı.
Kafile, pasaport işlemlerinin ardından havalimanından ayrılarak, kamp yapacağı otele geçti.
Trabzonspor, bu akşam karşılaşmanın oynanacağı St. Jakob-Park Stadı'nda son çalışmasını gerçekleştirecek. İdman öncesi teknik direktör Ünal Karaman ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

Trabzonspor, İsviçre, Basel, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:56 Sergen Yalçın: Benim adıma yapılan paylaşım komikti - Spor
17:55 Sergen Yalçın: "Haftalardır kazanan güçlü bir takıma karşı oynayacağız..." - Spor
17:55 Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: "Yaptığım hareketler kimseye karşı değildi" - Spor
17:51 Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: "Yaptığım hareketler kimseye karşı değildi" - Spor
17:44 Al Ahli Kulübü, Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödeme yaptı! - Spor
17:44 Braian Samudio: "Ne yazık ki bir istikrar yakalayamadık" - Spor
17:22 Sergen Yalçın, "Bayağı komikti" deyip sosyal medyadaki iddiaları yalanladı! - Spor
16:19 Kovulmasının üstünden 24 saat geçmeden yeni takımını buldu! - Spor
15:45 G.Saray'a müjde! PSG'nin yıldızı bu akşam yok - Spor
15:31 Bir dönem Süper Lig'i sallayan Karabükspor, kapanmanın eşiğine geldi - Spor
11.12.2019 18:09:32