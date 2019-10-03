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Trabzonspor, Basel ile 2-2 berabere kaldı!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, C Grubu'ndaki ikinci maçında evinde İsviçre temsilcisi Basel ile 2-2 berabere kaldı.

03.10.2019 23:59

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında sahasında konuk ettiği Basel ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer bu sonuçla grupta ilk puanını alırken, Basel ise puanını 4'e yükseltti. Trabzonspor'un gollerini Abdülkadir Parmak ve Jose Ernesto Sosa kaydetti. İsviçre ekibinin golleri ise Widmer ve Okafor'dan geldi. UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Trabzonspor, sahasında Krasnodar'ı ağırlayacak. Basel ise Getafe'yi konuk edecek.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Maç sonunda konuşan Nwakaeme, "Futbol böyle bir oyun, bazen son dakikada atarsınız, bazen son dakikada yersiniz. En kötüsü, gol attıktan hemen sonra yemek oldu. Biz çalışmaya, öne geçtiğimiz maçlarda gol yememeye çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"FELAKET BİR ATMOSFER VARDI"

Basel forması giyen Eray Cümart, "Geriye düştükten sonra reaksiyon gösterdik. Buradan alınan 1 puan iyiydi. Çok güzel ve zor bir maçtı. Trabzonspor çok iyi futbol oynadı. Özellikle ilk yarı iyi oynadıklar. Felaket bir atmosfer vardı." diye konuştu.

Trabzonspor, Basel ile 2-2 berabere kaldı!

Trabzonspor, Avrupa, Basel, Spor

YORUMLAR(4)
KALİTESİZ SÜPERLİG:Futbol takımlarımızın kalitesizliği bir kez daha ortaya çıktı. İki haftada oynadığımız Avrupa Ligi maçlarında hiçbir takımımız kazanamadı. Ancak Süperlig şampiyonluğu için birbirlerini yesinler. Bunların her tarafı şampiyon olsa ne yazar.
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CANMEN:MAC KONDISYONU SIKINTISI VAR TRABZONDA. . . SONA DORU YORGUNLUKTAN DOGAN COK BASIT PAS HATALARI GüZEL BI SONU ENGELLEDI. . . YOKSA YETMISBES DAKIKA COK IYI BIR FUTBOL SERGILEDIR. . . O ACIDAN TEBRIKLER. . . YALNIZ KONDISYON EKSIKLIGI EPEY GöZüKüR SEKILDE. . . DEMEKKI TAKIM üC DöRT GüNDE BIR MAC KALDIRMA GüCüNDE DEGIL. . AVRUPADA GECENIN GöLüDE ABDüLKADIRE AITTIR. . .
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TESPİT:avrupa kupalarindaki takimlar cok kotu bu sene ulke puani olarak sunurucez herhalde , trabzondan umutluydum ama o da alamadi
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EFEDAYI:Trabzon kendine denk bir takımla sahasında oynadığı bu maçı almalıydı. . .
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