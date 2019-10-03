Trabzonspor, Basel ile 2-2 berabere kaldı!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında sahasında konuk ettiği Basel ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer bu sonuçla grupta ilk puanını alırken, Basel ise puanını 4'e yükseltti. Trabzonspor'un gollerini Abdülkadir Parmak ve Jose Ernesto Sosa kaydetti. İsviçre ekibinin golleri ise Widmer ve Okafor'dan geldi. UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Trabzonspor, sahasında Krasnodar'ı ağırlayacak. Basel ise Getafe'yi konuk edecek.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Maç sonunda konuşan Nwakaeme, "Futbol böyle bir oyun, bazen son dakikada atarsınız, bazen son dakikada yersiniz. En kötüsü, gol attıktan hemen sonra yemek oldu. Biz çalışmaya, öne geçtiğimiz maçlarda gol yememeye çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"FELAKET BİR ATMOSFER VARDI"

Basel forması giyen Eray Cümart, "Geriye düştükten sonra reaksiyon gösterdik. Buradan alınan 1 puan iyiydi. Çok güzel ve zor bir maçtı. Trabzonspor çok iyi futbol oynadı. Özellikle ilk yarı iyi oynadıklar. Felaket bir atmosfer vardı." diye konuştu.