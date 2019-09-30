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Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 4-1 mağlup eden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre'nin Basel takımı ile 3 Ekim Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

30.09.2019 13:40Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarına başladı
Süper Lig'de Beşiktaş'ı 4-1 mağlup eden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre'nin Basel takımı ile 3 Ekim Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalıştı.
Karadeniz ekibinde dünkü Beşiktaş maçında forma giyen oyuncuların yenilenme, diğer oyuncuların ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdikleri bildirildi.
Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 2 Ekim Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Beşiktaş, Basel, Spor

Kaynak: AA

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