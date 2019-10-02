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Trabzonspor, basel maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını tamamladıTolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın sahasında Basel ile oynayacağı maç öncesi son çalışmasını yaptı.

02.10.2019 18:46
Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını tamamladı
Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın sahasında Basel ile oynayacağı maç öncesi son çalışmasını yaptı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 17.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlıkları bulunan Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Onazi yer almadı. Yusuf Sarı ile Fernandes ise doktor kontrolünde takımdan ayrı olarak çalıştı. Antrenmanda pas çalışmalarının ardından taktik çalışmalara yer verildi.
Bordo-mavililer, yarın saat 22.00'de Medical Park Stadyumu'nda İsviçre'nin Basel takımıyla karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor, basel maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Basel, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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