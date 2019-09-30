UEFA Avrupa Ligi C grubunda ülkemizi temsil eden Trabzonspor, ikinci maçta Basel'i konuk ediyor. İlk maçta Getafe deplasmanından mağlup dönen bordo mavililer, İsviçre ekibini saha avantajı ile yenerek üç puanı hedefliyor. Trabzonspor - Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevapları haberimizde.

TRABZONSPOR - BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi C grubunda Trabzonspor, Basel'i konuk ediyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 3 Ekim Perşembe günü oynanacak Trabzonspor - Basel maçının başlama saati 22.00. Maç, beIN Sports portalından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR'UN 131. AVRUPA LİGİ MAÇI

Ülkemizi Avrupa Ligi C grubunda temsil eden Trabzonspor, bu ligdeki 131. maçına çıkıyor. Geride kalan 130 maçta bordo mavililer, 50 galibiyet, 47 yenilgi ve 33 beraberlik aldı. Son oynadığı maçta Trabzonspor, Getafe'ye deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.