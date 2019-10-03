UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, C grubunda ikinci hafta maçında Basel'i ağırlıyor. İlk hafta maçında Basel, Krasnodar'ı 5-0 yenmişti. Trabzonspor ise Getafe deplasmanından 1-0 mağlup döndü. Bordo mavililer, zorlu rakibi karşısında 3 puan hedefi ile maça çıkacak. Peki, Trabzonspor - Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TS maçı şifresiz mi? Maça dair notlar, takımların son durumlar, maçın muhtemel ilk onbirleri...

TRABZONSPOR - BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında 3 Ekim Perşembe günü İsviçre'nin Basel ekibini konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Marco Di Bello yönetecek. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

TS MAÇINI YAYINLAYAN DİĞER KANALLAR

ESPN Play Sur, TUDNxtra, B/R Live, TeleClub Sport Live, Teleclub Sport 2/ Sky Sport 2, DAZN, Eurosport Player Sweden, Movistar+, Match Player, IPLA, TV2 Sumo, Cosmote Sport 9 HD, C More Suomi, QQ Sports Live, PPTV Sport China, Optus Sport

TRABZONSPOR'UN BİR İSVİÇRE TAKIMI İLE İLK MAÇI

Trabzonspor, Avrupa'da 131., Avrupa Liginde 83. maçına çıkıyor. Bordo mavili takımı, bu akşam ilk defa bir İsviçre takımı ile karşılaşacak.

Trabzonspor, Avrupa Kupalarında daha önce oynadığı 130 maçta 50 kez galip geldi. 47 kez mağlup olan bordo mavililer, geriye kalan 33 maçtan berabere ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde ise 82 maçtan 33'ünde galip gelirken 28 kez mağlup oldu, 21 maçta ise berabere kaldı.

TRABZONSPOR - BASEL MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Onazi, Ekuban, Yusuf Sarı, Fernandes ve Abdülkadir Ömür, Basel karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş ile oynanan maçta hafif sakatlık yaşayan Sosa'nın da tedavisinin ardından maçta görev alması bekleniyor.

Basel'de ise Ricky van Wolfswinkel'in sakatlığı bulunuyor.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Sosa, Abdülkadir Parmak, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

Basel: Omlin, Eray Cümart, Alderete, Widmer, Zuffi, Stocker, Riveros, Fabian Frei, Kevin Bua, Taulant Xhaka, Arthur