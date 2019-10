Trabzonspor-Basel maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında yarın İsviçre'nin Basel ekibini konuk edecek Trabzonspor 'un teknik direktörü Ünal Karaman , "Trabzonspor'un başında çıktığım her müsabaka benim için değerli. Ligi de Avrupa'yı da farklı düşünemem." dedi.Ünal Karaman, bordo-mavili takımın orta alan oyuncusu Abdulkadir Parmak ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.Ünal Karaman, Avrupa kupalarında geleneği olan, 1893 yılıda kurulmuş, köklü bir İsviçre kulübüyle karşılaşacaklarını belirterek, "Liginde son 10 sezonun 8'ini şampiyon tamamlamış, Şampiyonlar Ligi'nde son 16, Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final görmüş, saygı duyduğumuz bir rakibe karşı oynayacağız. Biz de uzun zamandır ara verdiğimiz Avrupa arenasında tekrar boy göstermek istiyoruz. Tekrar 'Biz de o sahnelerin takımıyız' mesajını verme anlamında bu karşılaşma önem arz etmekte. O bilinç içinde hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.Sezon başında arzu etmedikleri sıkıntılar yaşadıklarına dikkati çeken Karaman, şöyle devam etti:"Bu sıkıntılar nedeniyle, lig ve Avrupa maçları düşünüldüğünde bazı oyunculara gereğinden fazla yüklendik. Bu konuda onlara haksızlık yaptığımızı biliyorum ama şartlar böyle gerektiriyor. Haklarını helal etsinler. Liginin lider, en çok gol atan, en az gol yiyen takımı ile karşılaşacağız. Yarın izleyiciler açısından oldukça zevkli, çekişmeli bir maç olacak. Biz yine elimizdeki oyuncuların fiziksel olarak en hazırları ile müsabakaya başlayacağız. Umuyorum ve bekliyorum ki taraftarımızın da desteğiyle iyi bir müsabaka, iyi bir mücadele olur. En azından var olan gücümüzün sınırlarını zorlayarak oynayacağız. Ondan sonra alınacak sonucu hep beraber göreceğiz. Bizi gönülden sevenlere de büyük görev düşüyor. Yanımızda olur ve destek verirlerse, ayrıca mutlu oluruz.""Her müsabaka benim için değerli"Karaman, Süper Lig ile UEFA Avrupa Ligi'nden hangisini daha çok önemsediklerine ilişkin soru üzerine, "Sezona başlarken kalabalık bir oyuncu grubuyla kamp yaptık. Gençlere, 'Siz kendinizle yarışacaksınız, kendinizi aşmaya gayret göstereceksiniz.' dediğim ortamda, Trabzonspor'un başında çıktığım her müsabaka benim için değerli. Ligi de Avrupa'yı da farklı düşünemem. Elimden gelen her türlü çabayı sarf ederim." yanıtını verdi.Sezon başındaki aşırı yüklenme nedeniye bazı oyuncuların sakatlık sorunları bulunduğunu yineleyen bordo-mavili çalıştırıcı, "Yarınki müsabakaya bu oyuncularımla başlamış olsam... Allah korusun. Belli sakatlıklarla uğraşıyoruz. Bunların sayısını arttırmayı, sakatlık kervanına yeni oyuncular katmayı doğru bulmuyoruz. Dolayısıyla risk oluşturacak oyuncularımız varsa, azami ölçüde kullanmamaya veya az süre vererek kullanmaya gayret göstereceğiz. Bu durum, 'Biz ligi daha çok önemsiyoruz, Avrupa'yı önemsemiyoruz' algısı oluşturmasın." şeklinde konuştu.Yarın bir lig maçına çıkacak olmaları halinde de aynı düşünceyi taşıyacaklarına işaret eden Karaman, "Biz oyuncularımızın formayı kategorize etmelerini istemiyoruz. Oynadığımız maçları UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig veya Türkiye Kupası diye kategorize etmeyiz. Var olan oyuncularımızla en iyi temsili yapma hazırlığımız olur. Yarın da öyle bir kadro ile çıkacağız." diye konuştu.Abdulkadir: "Umarım iyi sonuç alırız"Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak, maçın ne kadar önemli olduğunu bildiklerini belirterek, "Ona göre hazırlandık. Taraftarımız önünde oynamak mutluluk vereci. Rakip iyi takım, biz de iyi takımız. Umarım iyi sonuç alırız." açıklamasında bulundu.Ligdeki Beşiktaş galibiyetiyle moral bulduklarını anlatan genç orta saha oyuncusu, "Eksikliklerimiz var ama bunları bahane olarak görmüyoruz. Avrupa Ligi de çok önemli. Hem ligde hem de Avrupa'da iyi şeyler yapmak istiyoruz. Bu forma altında sahaya çıkıp da savaşmamak, mücadele etmemek olmaz. İki kulvarda da iyi sonuçlar almak çok önemli." diyerek sözlerini tamamladı.