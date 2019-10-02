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Trabzonspor, Basel maçına hazır

Trabzonspor, UEFA Avrupa C Grubu ikinci haftasında yarın sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

02.10.2019 18:10Trabzonspor, Basel maçına hazır
Trabzonspor, UEFA Avrupa C Grubu ikinci haftasında yarın sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Beşiktaş maçında dizine darbe alan ve tedavisine başlanan Arjantinli oyuncu Jose Sosa da idmanda yer aldı. Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Basel müsabakasının taktik provası yapıldı.

Öte yandan Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı, Abdulkadir Ömür, Ivanildo Fernandes, Caleb Ekuban ve Ogenyi Onazi yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. - TRABZON

Trabzonspor, İsviçre, Basel, Spor

Kaynak: İHA

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