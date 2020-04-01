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Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 liralık...

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Oltan Köleoğlu Enerji olarak "Milli Dayanışma Kampanyası"na 5 milyon 61 lira bağışta bulunacaklarını açıkladı.

01.04.2020 00:22 | Son Güncelleme: 01.04.2020 00:22
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 liralık...
Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Oltan Köleoğlu Enerji olarak "Milli Dayanışma Kampanyası"na 5 milyon 61 lira bağışta bulunacaklarını açıkladı.

Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı da olan Doğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na şirketimiz Oltan Köleoğlu Enerji adına 5 milyon lira, memleketimizin Trabzon olması hasebiyle üzerine 61 lira daha koyarak toplamda 5 milyon 61 lira bağışta bulunuyoruz" - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Oltan, Spor
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Haberler ›› Spor ››Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 liralık... - Spor

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