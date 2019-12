Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Ünal Karaman'la yolların ayrılmasını değerlendirdi Açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasına ilişkin, "Gelmiş olduğumuz noktada zaten ayrılmayı kafasına koymuş, kendisinde bu yönde bir düşünce oluşmuş. Dolayısıyla dün akşam divan başkanı ve genel sekreterimizle yaptığı görüşmede bunu ifade etmiş. Karşılıklı anlaşarak hocamızla yollarımızı ayırdık." dedi.

Ağaoğlu, TRT Spor'da katıldığı programda yaptığı açıklamada, kulüpte yaşanan her türlü olumsuzluğun tek sorumlusunun kendisi olduğunu, bunu daha önce de birçok yerde ifade ettiğini belirtti.

"Hoca yanlış taktik uyguladıysa bunun da sorumlusu benim. Herhangi bir futbolcumuzun yaptığı pas hatasının sorumlusu, yönetimsel anlamda yapılan yanlışın sorumlusu da benim." diyen Ağaoğlu, "Eleştirilecekse ben eleştirileceğim. Hocamız, futbolcular ve yönetim üzerinde bu tür baskıları lütfen oluşturmayalım. Yaşanan her türlü olumsuzluğun sorumluluğunu direkt ben üzerime alan birisiyim." ifadesini kullandı.

Ağaoğlu, İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalara değinerek şöyle devam etti:

"Konyaspor maçından sonra bir televizyon kanalında maçla alakalı şunları söyledim. Özellikle son 4-5 haftadır oynamış olduğumuz, genellikle ikinci yarılarda sergilediğimiz futboldan memnun olmadığımı, taraftarın da bundan mutlu olmadığını, geriye yaslanan, baskıyı kıramayan, baskı yiyen, göze hoş gelen futbol ortaya koymayan bu oyun karakterinin Trabzonspor'un yapısıyla örtüşmediğini ifade etmiştim. Bir insan düşünün ki oynanan kötü futbolun sorumluluğunu alan, 'Hocanın yaptığı hatanın dahi sorumlusu benim' dediği yerde böyle bir eleştiri yapıyorsa bunun lugat karşılığı öz eleştiridir. Çözüm bulacak insan da kulüp başkanı. Bu kadar sorumluluğu üzerine alıyorsa...."

Teknik direktör Karaman'ın bu eleştiriyi kendi üzerine aldığını dile getiren Ağaoğlu, "Kayserispor maçından sonra yaptığı basın toplantısında da 'Bu takımın teknik direktörü olarak elbetteki üzerime alıyorum, sinecek değilim ama bazı kişilerin karakterleri, bu söylemleri, bazı koltuklar ve bulundukları pozisyonlar taraftar kimliğinin önüne geçmiyor. Sayın Başkan bu ifadesi ile zaman zaman taraftarlığını hatırlayabilir, eleştirebiliyor. Her taraftarın söylemine cevap verecek pozisyonda kendimi görmüyorum.' ifadelerini kullandı. Benim ifadelerim kendini hiçbir şekilde ifade alan, hedefleyen şekilde değildi." şeklinde konuştu.

Ağaoğlu, Karaman'ın diğer sözleriyle ilgili de şunları kaydetti:

"Onun haricinde 'Yemeye çalışanların boğazına takılırım.' ifadesini de kullanmış. Ünal hoca benim 1,5 sene ailemden daha fazla zaman geçirdiğim insan. Duygusal olup bu tür şeylerin içine girebiliyordu. Özellikle puan kaybettiğimiz maçlardan sonra yapılan eleştirilerden ciddi şekilde etkilenen yapısı vardı. Gelmiş olduğumuz noktada zaten ayrılmayı kafasına koymuş, kendisinde bu yönde bir düşünce oluşmuş. Dolayısıyla dün akşam divan başkanı ve genel sekreterimizle yaptığı görüşmede bunu ifade etmiş. Karşılıklı olarak anlaşarak hocamızla yollarımızı ayırdık. Gelinen nokta ve yaşanan süreç bu."

"Mevcut halimizle devam ediyoruz"

Teknik direktör konusunda düşünceleri sorulan Ağaoğlu, "Bunla alakalı olarak çok büyük bilgi kirliliği, inanılmaz spekülasyon var. Şota hoca ile anlaşılmış, Mustafa Denizli anlaşılmış, yok falan hoca ile anlaşılmış şeklinde spekülasyonlar yapıldı. Bu bizim 24 saat içinde yaşadığımız bir süreç. Şu anda Trabzonspor'un gündeminde herhangi bir teknik direktör ismi yok." dedi.

Ağaoğlu, özveriyle sorumluluk duygusuyla mücadele eden, kulübün yükünü sırtlanan yapılarının olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saha içinde her türlü sorumluluğu alabilecek, yüklenecek tecrübede ve özveride oyuncularımız var. Takım kaptanı Jose Sosa. Takımda mücadele eden tecrübeli oyunculardan Mikel, Pereira var. Sosa bizim ileriye dönük de yapmış olduğumuz konuşmalarda kulüpte kalmasını arzu ettiğimiz, teknik heyette görev almasını düşündüğümüz insanlardan biri. Hüseyin Çimşir, 1,5 senedir Ünal hocanın yardımcılığını yapıyordu. Kulübün içinde olan, yapıyı bilen bir hoca. Hiç kimsenin hiçbir şekilde endişesi olmasın, bu mücadele kaldığı yerden devam edecek. Belki yükümüz ağırlaşacak, omuzlarımıza fazla yük binecek ama bu camianın sırtımıza yüklemiş olduğu görev bilinciyle kulübümüzü çok daha iyi, farklı yerlere mücadele ederek taşıyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Mevcut halimizle devam ediyoruz. Bu sorumluluğu taşıyacak sorumluluğun gereğini yerine getirecek yönetim kurulu görevinin başında. Profesyonel futbolcu kadrosu ve teknik heyetteki hocalarımız da... Şu an itibarıyla sezon ortasında kolay kolay Trabzonspor'un bu yükünü taşıyacak hocayı bulmak o kadar kolay bir şey değil ama ihtimal dışı da değil. Henüz 24 saat içinde yaşamış olduğumuz türbülanstan sıyrılarak arayış içine girmiş değiliz, icra kurulunda bu konuyu tartışacağız."

"Tehdit mesajları aldım"

Telefonuna yüzlerce mesaj geldiğini aktaran Ağaoğlu, "Bazıları tehdit içerikli, geriye kalanın tamamına yakın bir bölümü hakaret içerikli. Bu camiaya gönül veren, bir camianın ferdi olan insanların kulüplerinin başkanına bu şekilde hitap etmeleri veya hakaret etme hakkını hiç kimse kimseye vermiyor. " ifadelerini kullandı.

