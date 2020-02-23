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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na Kocaeli'de yoğun ilgi

Kocaeli'de taraftarlarla buluşup formalarını imzalayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Trabzon'un önemli günleri ne zaman olursa olsun, hep Trabzonspor forması ile kutlanır" dedi.

23.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:26Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na Kocaeli'de yoğun ilgi
'de taraftarlarla buluşup formalarını imzalayan Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Trabzon'un önemli günleri ne zaman olursa olsun, hep Trabzonspor forması ile kutlanır" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzon'un kurtuluş yıldönümü kapsamında Kocaeli Trabzonspor Derneği tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Kocaeli'ye geldi. İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Trabzonlular Derneği'ni ziyaret eden Ağaoğlu taraftarlarla buluştu. Ağaoğlu için dernek binası önünde toplanan Trabzospor'un Kocaelili taraftarları, Ağaoğlu'nu meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Taraftarlarla sohbet eden Ağaoğlu, daha sonra tek tek bordo-mavili takımın taraftarlarının formalarını imzaladı.

Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Bizim de kurtuluş yıl dönümümüz. Bu anlamlı günde sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. Ama burada güzel olan, bizi farklı kılan şey Trabzon'un kurtuluşu Trabzonsporlular ile kutlanıyor. Bugün başka bir ilin kurtuluş kutlamalarına gitseniz o ilin formasını nadir görürsünüz. İstanbul'un kurtuluş yıldönümünde 8 ayrı forma görürsünüz, Ankara'nın kuruluşunda farklı formalar görürsünüz. Bazı illerde hiç forma görmezsiniz. Ama Trabzon'un önemli günleri ne zaman olursa olsun, hep Trabzonspor forması ile kutlanır. Onun için bugünü ayrı ve özellikli kılan da sizlerin üzerinde bordo-mavi formalar. Geldiğiniz için, beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Trabzon, Kocaeli, Spor

Kaynak: İHA

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