07 Aralık 2018, 17:19
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ya Sevk Edildi

Trabzonspor Kulübü ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ya sevk edildi.

Trabzonspor Kulübü ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.12.2018 tarihinde kulüp resmi sitesinden yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun 06.12.2018 tarihinde kulüp resmi sitesinden yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/1. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Türkiye Futbol Federasyonu,Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu,Ahmet Ağaoğlu,Trabzonspor
07 Aralık 2018 Cuma 17:19



YORUMLAR (2)
İSİMSİZ KAHRAMAN: boş yapmasınlar adam ne dedi de pfdk ya sevk ediliyor.
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KONYALI: konyaspor ile uğraşmayın gardaş :))
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