Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ya Sevk Edildi

Trabzonspor Kulübü ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.12.2018 tarihinde kulüp resmi sitesinden yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun 06.12.2018 tarihinde kulüp resmi sitesinden yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/1. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Türkiye Futbol Federasyonu,Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu,Ahmet Ağaoğlu,Trabzonspor
07 Aralık 2018 Cuma 17:19