26 Mart 2019, 19:46
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Trabzonspor, Berkay Özcan ve Yusuf Sarı'yı Gündemine Aldı

Trabzonspor'un oyuncu izleme ekibi, Hamburg forması giyen Berkay Özcan ve Marsilya'nın 2. takımında oynayan Yusuf Sarı için teknik heyete olumlu rapor verdi. İki isim için de sezon sonunda çalışmalar başlayacak.

Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturmasının ardından kadroda büyük bir yapılanmaya giden ve altyapıdan çıkardığı isimlerle dikkat çeken Trabzonspor, Avrupa'daki gurbetçi oyuncuları da mercek altına aldı.

İKİ İSİM LİSTENİN İLK SIRALARINDA YER ALIYOR

Kadrosunun büyük bir bölümünü gelecek vaadeden oyuncularla güçlendirmeyi planlayan Karadeniz devinde oyuncu izleme ekibi de Berkay Özcan ile Yusuf Sarı'yı listenin en üst sırasına yazdı. Sezon başında da gündeme gelen iki futbolcu için de teknik heyete olumlu rapor verildiği öğrenildi.

YÖNETİM SEZON SONUNDA HAREKETE GEÇECEK

Bordo-Mavili yönetimin, U21 Milli Takımı'nda da görev yapan Berkay ve Yusuf için sezon sonunda harekete geçeceği kaydedildi. Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg forması giyen Berkay'ın transferi zor gözükse de Ağaoğlu ve kurmayları tüm şartları zorlayacak. Fransa'da Marsilya'nın ikinci takımında forma giyen Yusuf için de şimdiden maliyet araştırması başladı.

(Fanatik)

Marsilya, Trabzonspor, Berkay Şahin, Spor



YORUMLAR (1)
EFULİM: tarbzonun transfere ihtiyacı yok öyle oyuncular trabzonda sokaklarda dolu ilcelerinde ve köylerinde ama adam gibi adam eksikliği olduğu icindirki o sokak ve köy cocuklarına fırsat vermiyorlar
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