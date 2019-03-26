Trabzonspor, Berkay Özcan ve Yusuf Sarı'yı Gündemine Aldı

Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturmasının ardından kadroda büyük bir yapılanmaya giden ve altyapıdan çıkardığı isimlerle dikkat çeken Trabzonspor, Avrupa'daki gurbetçi oyuncuları da mercek altına aldı.

İKİ İSİM LİSTENİN İLK SIRALARINDA YER ALIYOR

Kadrosunun büyük bir bölümünü gelecek vaadeden oyuncularla güçlendirmeyi planlayan Karadeniz devinde oyuncu izleme ekibi de Berkay Özcan ile Yusuf Sarı'yı listenin en üst sırasına yazdı. Sezon başında da gündeme gelen iki futbolcu için de teknik heyete olumlu rapor verildiği öğrenildi.

YÖNETİM SEZON SONUNDA HAREKETE GEÇECEK

Bordo-Mavili yönetimin, U21 Milli Takımı'nda da görev yapan Berkay ve Yusuf için sezon sonunda harekete geçeceği kaydedildi. Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg forması giyen Berkay'ın transferi zor gözükse de Ağaoğlu ve kurmayları tüm şartları zorlayacak. Fransa'da Marsilya'nın ikinci takımında forma giyen Yusuf için de şimdiden maliyet araştırması başladı.

(Fanatik)