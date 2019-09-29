Trabzonspor-beşiktaş: 4-1

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx

TRABZONSPOR: Uğurcan xxx - Pereira xxx, Hüseyin xxx, Hosseini xxx, Novak xxx- Sosa xxxx, Mikel xx, Abdulkadir Parmak xxx (Dk.78 Avdijaj x), Kamil Ahmet xxx (Dk.71 Doğan x), Nwakaeme xxxx, Sörloth xxx (Dk.89 Sturridge)

BEŞİKTAŞ: Karius x - Gökhan xx, Vida (Dk.66 Güven xx), Necip x, Caner x, Atiba xx, Dorukhan x, Boyd x (Dk. 46 Diaby x), Oğuzhan x, N'Koudou x, Burak xx

GOLLER: Dk.31 Dorukhan (K.K), Dk. 42 Sosa, Dk. 64 Sörloth, Dk. 88 Nwakaeme ( Trabzonspor ) - Dk.79 Güven (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Abdulkadir Parmak, Mikel, Hüseyin, Hosseini, Uğurcan, Novak (Trabzonspor) - Dorukhan, Necip, Gökhan (Beşiktaş)

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti. Bu sezonki en farklı galibiyetini alan bordo-mavililer bu sonuçla ligde üç maç sonra kazanarak puanını 9'a yükseltirken, Beşiktaş üst üste 4'üncü maçından da galibiyet çıkaramadı ve 5 puanda kaldı.

6'ncı dakikada Pereira'nın sağdan ortasına altıpasın gerisinde savunmanın arasından iyi yükselen Nwakaeme'nin kafayla kaleye gönderdiği top yandan auta gitti.

31'inci dakikada ceza sahası sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta Sosa'nın altıpasa yaptığı ortada Dorukhan'ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

41'inci dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Sörloth'un rakiplerinden sıyrıldıktan sonra kaleye gönderdiği şutu Karius uzaklaştırdı, daha sonra Nwakaeme önünde kalan meşin yuvarlağı tekrar kaleye gönderdi ancak top yan direğe çarpan top kaleci Karius'ta kaldı.

42'nci dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla topla buluşan Jose Sosa'nın, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Necip Uysal'a da çarpan meşin yuvarlak Loris Karius'un solundan ağlarla buluştu: 2-0.

52'nci dakikada ceza sahası içerisinde Sosa'nın pasında penaltı noktasının yanında topla buluşan Abdulkadir'in gelişine kaleye gönderdiği top yandan auta çıktı.

58'inci dakikada Dorukhan'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Oğuzhan'ın kafayla kaleye gönderdiği topu Uğurcan kontrol etmeyi başardı.

64'üncü dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası sol çaprazından ortasında penaltı noktasının yanında bir anda boşta kalan Sörloth'un gelişine ayağının içiyle şutunda topu ağlara gönderdi. Yan hakemin ofsayt bayrağının ardından yapılan VAR incelemesi sonucunda gol geçerli sayıldı: 3-0.

74'üncü dakikada Oğuzhan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

79'uncu dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Caner'in penaltı noktası üzerine ortasında Güven önünde kalan topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

84'üncü dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası içerisinde bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Avdijaj'ın vuruşunda top üstten auta gitti.

86'ncı dakikada Diaby'nin ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda Uğurcan Çakır son anda topu kornere çeldi.

88'inci dakikada Uğurcan'ın uzun pasında orta sahadan aldığı topla ilerleyen Nwakaeme, ceza sahası içerisinde girdikten sonra yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.

Karşılaşma Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇ SONU GÖNDERMELİ ŞARKI

Öte yandan maçın bitiş düdüğünün ardından stat hoparlörlerinden Volkan Konak'ın seslendirdiği 'Göklerde Kartal gibiydim, kanatlarımdan vuruldum', daha sonra da son günlerin popüler şarkısı 'Uykular haram oldu gençliğim bak, talan da oldu, çok sevdim yalan oldu zalim geceler' şarkıları çalındı.