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Trabzonspor, Beşiktaş'ı farklı geçti! Trabzon yerel basını coştu

Trabzonspor'un, Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettiği maç sonrasında Trabzon yerel basını adeta coştu. Yerel basın bordo mavili ekibi yere göğe sığdıramadı.

30.09.2019 10:49

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-1 yenmesi, kentin yerel gazetelerinde tarihi bir galibiyet olarak değerlendirilirken bordo-mavili takıma da övgü dolu ifadeler kullanıldı.

Karadeniz gazetesi, "Trabzonspor, Akyazı Stadı'nda Beşiktaş'ı ezdi. Tarihi bir zafere imza attı" ifadelerine yer verdi.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi ise "Diriliş" başlığını kullanırken, Trabzonspor'un 3 haftalık duraklama dönemini Beşiktaş'ı yenerek bitirdiğini kaydetti.

Taka gazetesi, "Her yerde lider" başlığını atıp, kaptan Jose Sosa ve arkadaşlarının Beşiktaş'ı perişan ettiğini yazdı.

Karadeniz'de Sonnokta gazetesi "Fırtına vurdu" dedi.

Kuzey Ekspres gazetesi de "Akyazı'da Fırtına koptu" başlıklarıyla maç haberlerini okuyucularına aktardı.

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Trabzonspor, Beşiktaş'ı farklı geçti! Trabzon yerel basını coştu

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR(17)
BLACK SWORD:Tam da beyinsiz bir Laz manşeti olmuş
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DJ SIMARIK:rumlar iyice ucmus sene sonu siralamaya bakarsiniz kimin pert olduguna
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ADINIZI YAZIN:havalara bakin yunan tohumlari bayram ediyor bir yenmekle
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KERİM:yeni moda da bu galiba her sene bi takım çöküyor rezil oluyor dibe vuryor
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2010-2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR:fenev ve bjk el ele ikiside kümeye
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-:RUMLAR COSMUS
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BJK''Lİ ANTİ CİMBOŞ:rumlara bak hele
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FENERLİBAHÇELİ34:Pek sevinmişler. İki maç ters gitsin bu Yerel basın yine veryansın eder. Ayrıca dünkü ''berbat'' BJK yı kim olsa 4 -lerdi. Trabzonspor öyle aman aman oynamadı. BJK çok çok kötüydü. Tüm hücumlarda BJK lı futbolular eli belinde seyretti adeta. Bunu da bilin de. .
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ANINDA CEVAP:Fenev de karşımıza gelene kadar şampiyonluk sözleri edip duruyordunuz ne oldu çöküşünüze neden olduk dosdum maçtan önce yok yenicez yok tava maçtan sonra hiç biriniz mesaj atmadı acaba neden :D
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FB:sıkıntı yok fener gider çakar, kulüp dağılır :D
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