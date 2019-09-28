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Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

28.09.2019 12:16Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek
Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 6 puan toplayabilen bordo-mavili ekip, ligin ikinci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendikten sonra kazanamadı.
Trabzonspor, Beşiktaş maçını kazanıp 3 hafta aradan sonra 3 puan sevinci yaşayabilmenin mücadelesini verecek.
Trabzonspor'da 4 eksik

Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Ivanildo Fernandes, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Bordo-mavili ekipte geçen hafta Demir Grup Sivasspor kadrosunda sakatlığı nedeniyle yer almayan İngiliz forvet Daniel Sturridge'nin ise Beşiktaş maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.
Karadeniz temsilcisinde kart cezalısı oyuncu bulunmuyor.
Bordo-mavili taraftarların büyük ilgi gösterdiği mücadelede bütün biletlerin tükendiği kaydedildi.

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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