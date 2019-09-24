Haberler » Spor » Haber

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

24.09.2019 15:36Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncuların iki grup halinde çalıştığı belirtildi.
Birinci gruptaki futbolcuların yenilenme, diğer oyuncuların ise telafi çalışması yaptığı kaydedildi.
Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, perşembe günü yapılacak antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Beşiktaş, Eylül, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:17 "Sesi Görenler"in Avrupa dördüncülüğü
16:15 Ahmet Düverioğlu: "Türk Milli Takımı'nın formasını giymeyi çok istiyorum"
16:15 UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev! Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde...
16:13 Eskişehirspor yönetimine talip olan gruba tüzük engeli
16:12 Yeni çorumspor-kasımpaşa: 0-1
16:08 Manisalı judocu Balkan Şampiyonu
16:06 Başkan Orman istifa dedi, sosyal medya yıkıldı!